Vučić: Ne vjerujem da će Crna Gora biti dio EU 2028.

Prag, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da ne vjeruje da će Srbija i Crna Gora postati dio Evropske unije (EU) do 2028. godine.

“Želim sve najbolje Crnoj Gori, ali ne vjerujem da će oni biti dio EU 2028. Ne verujem ni da ćemo mi biti”, rekao je Vučić na panelu “Pridruživanje Zapadnog Balkana EU” koji je organizovan u okviru GLOBSEC foruma u Pragu.

On je ocijenio da se interesi EU razlikuju sa vremena na vrijeme od srpskih interesa.

Vučić je naveo da je njegova procjena da zemlje kandidati regiona neće ući u Uniju prije 2030. godine, prenosi Tanjug.

“Imamo različite procjene o budućnosti EU, ali svi želimo da budemo njen dio. Međutim, nijesmo sigurni kako će situacija izgledati u zemljama članicama. Očigledno je da Ukrajina i Moldavija dobijaju momentum, što je razumljivo, ali istovremeno postoji javna iscrpljenost unutar EU na temu proširenja”, rekao je Vučić.

On smatra da će Ukrajina biti prva sledeća zemlja koja će se pridružiti Uniji.

“Nakon toga, verujem da će Srbija, Albanija, Crna Gora i nadamo se, ako Bugari dozvole (Sjevernoj) Makedoniji, oni pridružiti, ali nakon Ukrajine”, kazao je Vučić.

