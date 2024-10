Vršnjačko nasilje zaustaviti hitnom i konkretnom reakcijom

Podgorica, (MINA) – Teško ranjavanje učenika u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“ pokazalo je poraznu istinu da škole nijesu bezbjedne i da je crnogorsko društvo zakazalo u borbi protiv vršnjačkog nasilja, upozorila je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Zoja Bojanić Lalović.

Ona je poručila da se vršnjačko nasilje mora zaustaviti hitnom i konkretnom reakcijom.

„Ranjavanje, opasno po život, učenika u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru suočilo nas je sa još jednom poraznom istinom da škole nijesu bezbjedna mjesta i da smo kao društvo zakazali u borbi protiv vršnjačkog nasilja“, smatra Bojanić Lalović.

Kako je kazala, i prije ovog slučaja konstatovano je da se povećao broj slučajeva vršnjačkog nasilja u školama.

„Ali, osim kratkoročnog reagovanja na pojedinačne slučajeve, ništa nije preduzeto da se sistemski rješava ovo pitanje kako kroz stručne institucije i socijalne servise, tako i kroz edukativne programe, ali i kroz druge načine podrške u prevenciji vršnjačkog nasilja“, kazala je Bojanić Lalović.

Ona je ukazala na izricanje vaspitnih mjera koje ne daje rezultate, kaznenu politiku koja za nasilnike nije adekvatna, preventivne mjere koje su svedene na puku formu, dodajući da je tako došlo do ugroženog života jednog mladog čovjeka.

„Ovi i ovakvi oblici ponašanja dešavaju se pod uticajem neželjenih društvenih okolnosti, u javnom prostoru se sve češće koristi jezik mržnje i netrpeljivosti, isključivosti i diskriminacije, pa postaje gotovo normalno i sa stvarnošću stopljeno da univerzitetski profesor najavljuje građanski rat ili da neko od funkcionera izaziva svojim govorima rasnu i nacionalnu mržnju“, kazala je Bojanić Lalović.

Prema njenim riječima, sve to za najgoru posljedicu ima nestabilan i nesiguran prostor u kojem nam mladi žive.

„U sistemu vrijednosti dogodile su se vrijednosne konfuzije, moralni vakum, tako da pred mladima u kritičnoj fazi njihovog razvoja stoje brojni izazovi na koje društvo ovakvo kakvo je ne može dati odgovore“, upozorila je Bojanić Lalović.

Kako je istakla, najteže sa čim se suočava društvo je to da su škola i obrazovanje izgubili nekadašnji autoritet.

„Kao društvo smo degradirali školu, a nasilje je postalo standard života“, istakla je Bojanić Lalović.

Kako je dodala, za takvo stanje odgovorni su svi.

„Ali moramo početi i sa utvrđivanjem pojedinačne odgovornosti, da bismo škole učinili sigurnim mjestom i da bismo joj vratili vaspitnu ulogu, a mladima omogućili zdrav razvoj“, zaključila je Bojanić Lalović.

