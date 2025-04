Vožnju prilagoditi uslovima na putu i voditi računa o bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na vozače da se, tokom prvomajskih praznika, uzdrže od prekomjernog konzumiranja alkohola i svakog drugog ponašanja kojim mogu ugroziti svoju i bezbjednost drugih.

Iz policije su kazali da je, usljed pojačane frekvencije saobraćaja ka turističkim centrima, kako na jugu tako i sjeveru Crne Gore i povećanih gužvi, realno očekivati da može doći do povremenih zastoja, pa i otežanog odvijanja saobraćaja.

“Umor vozača, nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa, mogu biti i uzrok saobraćajnih nezgoda”, naveli su iz Uprave policije.

Oni su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da svoja putovanja planiraju, a vožnju prilagode uslovima i stanju na putevima, ali i da savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Uprava policije će, kako su saopštili, kroz preventivne i represivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti i kroz pojačano prisustvo službenika u mjeri mogućeg, prije, tokom i nakon praznika, nastojati da obezbijede stabilan javni red i mir, nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, sprečavanje vršenja krivičnih djela, kao i ličnu i imovinsku sigurnost svih građana i turista u Crnoj Gori.

