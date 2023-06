Vojnicima veće zarade do 15 odsto

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila izmjene i dopune Uredbe o zaradama u službi u Vojsci Crne Gore (VCG) kojom se koeficijenti za obračun osnovne zarade po osnovu čina za profesionalna vojna lica uvećavaju za 20 odsto.

Rukovodilac radom Ministarstva odbrane Filip Adžić kazao je da u formalnom smislu to znači da će vojnici dobiti povećanje zarada između 12 i 15 odsto.

“To doprinosi njihovom daljem radu i boljem materijalnom statusu, i time vraćamo dostojanstvo vojniku i uniformi, što je cilj ove Vlade“, istakao je Adžić.

On je kazao da je to potvrda da Vlada radi u interesu svih zaposlenih i misli na dostajanstvo ljudi koji na najboji mogući način doprinose razvoju moderne Crne Gore.

“Dok budemo na ovim pozicijama i u prilici da popravljamo materijalni status svih zaposlenih, to ćemo i raditi”, dodao je Adžić.

