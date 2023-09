Vojinović: Sve spremno za početak nove školske godine

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sve je spremno za početak nove školske godine, rekao je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

Vojinović je u Dnevniku Televizije Crne Gore kazao da je tokom ljeta dosta urađeno na rješavanju problema prebukiranosti u školama, kao i po pitanju prevencije nasilja.

Kako prenosi portal RTCG, on je kazao da je sve spremno za početak nastave u 163 osnovne kao i u preko 50 srednjih škola.

“U pet škola nastava će početi onlajn, zbog adaptacije objekata”, rekao je Vojinović.

Kako je kazao, dok su trajali ljetnji raspusti, u Ministarstvu prosvjete su radili na tome da se spremno dočeka početak školske godine.

“Imamo neke višedecenijske probleme. Kada sam postao ministar, mislim da sam uradio sve što je moguće da ostvarimo potpunu depolitizaciju. To nije proces koji može da se ostvari preko noći”, rekao je Vojinović.

On je naveo da se materijalni položaj prosvjetnih radnika znatno poboljšao u posljednjih godinu, kao i da prosvjetni radnici u Crnoj Gori imaju najveće plate u regionu.

Prema njegovim riječima, od 1. januara naredne godine plate u prosvjeti biće preko 900 EUR.

“Ko god da dođe u narednom periodu na mjesto ministra ima jednu utabanu stazu uspješnih promjena”, naveo je Vojinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS