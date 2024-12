Vlada utvrdila tri predloga zakona iz oblasti prosvjete, nauke i inovacija

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila tri predloga zakona iz oblasti prosvjete, nauke i inovacija koji će, kako je saopšteno, unaprijediti kvalitet stručnog obrazovanja.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) su kazali da je Vlada u ponedjeljak usvojila predloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o stručnom obrazovanju, o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, uz prateće izmjene i dopune Zakona o inovacionoj djelatnosti.

„Donošenje izmjena i dopuna Zakona o stručnom obrazovanju ima za cilj stvaranje uslova za unapređivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i poboljšanje postignuća učenika u ovoj oblasti obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je dodatno uređena materija koja se odnosi na dualno obrazovanje, kako bi se sistem dualnog obrazovanja u cjelini institucionalno unaprijedio, učinio efikasnim i dodatno motivisali učenici i poslodavci.

„U tom smislu, Predlogom zakona predviđa se formiranje fonda za podršku dualnom obrazovanju, u cilju stvaranja uslova i ambijenta za veće interesovanje i uključivanje učenika i poslodavaca u ovaj vid stručnog obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

Predlaganjem novih zakonskih rješenja u oblasti inovacija Vlada je, kako se dodaje, iskazala spremnost za jačanjem ulaganja i upotpunjavanjem sistema podrške od strane države.

„Procedura dodjele podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija je jasnije definisana i pojednostavljena, a očekuje se unapređenje njihove efikasnosti i postizanje svrhe zbog koje su i osmišljene“, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da se uz preciznije definisanje startapova u cilju jasnije primjene okvira za državnu pomoć za istraživanje, razvoj i inovacije, očekuje puna primjena i efikasnije praćenje razvoja projekata.

