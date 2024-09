Vlada utvrdila predlog o opozivu Kastratovića sa dužnosti ambasadora

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila predlog o opozivu rezidentnog ambasadora Crne Gore u Turskoj, Periše Kastratovića.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, utvrđen je i predlog da se Kastratović opozove sa dužnosti nerezidentnog ambasadora u Iranu i Azerbejdžanu.

Vlada je opozvala Renea Stammbacha sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u Cirihu – Švajcarska konfederacija, sa nadležnošću za kantone: Cirih, Lucern, Švic, Obvald, Nidvald, Cug, Šafhauzen, Apencel Ineroden, Apencel Auseroden, Sent Galen, Argau i Turgau.

Na današnjoj sjednici je Branko Vuković imenovan za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.

Vlada je donijela i rješenje o određivanju Snežane Radović za vršiteljku dužnosti (v.d.) generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova.

Jasna Jovović određena je za v.d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde.

