Vlada pokazala da ne poštuje Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Vlada je odlukom da izabere novu zastupnicu Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ponizila Ustavni sud i vladavinu prava, ocijenili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz HRA su ukazali da je danas bio krajnji rok da Vlada postupi po zahtjevu Ustavnog suda i dostavi izjašnjenje na inicijativu za ocjenu ustavnosti Uredbe kojom je prekinut mandat zastupnici države pred sudom u Strazburu.

Kako su naveli iz nevladine organizacije, Ustavni sud je najavio da će prioritetno odlučiti u ovom slučaju čim dobije to izjašnjenje.

“Umjesto da sačeka odluku Ustavnog suda, Vlada je odlučila da ga preduhitri i prkosno izabere novu osobu na mjesto državnog zastupnika”, rekli su iz HRA.

U HRA smatraju da je na taj način Vlada javno ponizila Ustavni sud i vladavinu prava u Crnoj Gori.

Prema njihovim riječima, nije postojao nikakav rok koji je obavezivao Vladu na “hitno” postupanje.

“Naprotiv, očigledna je namjera da se dezavuiše najavljena odluka Ustavnog suda”, istakli su iz HRA.

Oni su kazali da će posljedice, koje će zakva odluka Vlade imati u slučaju da Ustavni sud utvrdi neustavnost sporne Uredbe, biti izuzetno štetne po sve zainteresovane strane, a posebno za ugled Crne Gore kod evropskih institucija.

