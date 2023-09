Vlada: Abazović i ministri prostorije suda posjetili uz odobrenje Savića

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović je sa ministrima i rukovodstvom Uprave policije posjetio prostorije Višeg suda u Podgorici uz prethodnu saglasnost predsjednika suda Borisa Savića, dobijenu u komunikaciji sa Ministarstvom pravde, saopšteno je iz Vlade.

Oni su demonatovali navode Vrhovnog i Višeg suda da su u službenim prostorijama suda premijer, ministri i njihovi saradnici boravili bez odobrenja i to u vrijeme trajanja uviđaja.

“Predsjednik Vlade je sa ministrima i rukovodstvom Uprave policije posjetio prostorije suda i to, uz prethodnu saglasnost predsjednika Višeg suda Borisa Savića, dobijenu u komunikaciji sa Ministarstvom pravde”, navodi se u reagovanju.

Iz Vlade su kazali da posebno zabrinjava i začuđuje da se uz Vrhovni sud kao potpisnik saopštenja javlja i Viši sud u Podgorici, čiji je predsjednik odobrio ulazak u prostorije suda.

“Javnost se sa pravom može zapitati ko piše saopštenja u ime Višeg suda u Podgorici, a bez prethodne konsultacije sa samim predsjednikom o okolnostima slučaja”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je Abazović prije toga zatražio i mišljenje, odnosno saglasnost Uprave policije, kako svojim prisustvom ne bi potencijalno ugrozio lice mjesta.

“Dakle, nakon pribavljenih saglasnosti predsjednika suda i direktora Uprave policije Nikole Terzića premijer je danas, u kapacitetu predsjedavajućeg Vijećem za nacionalnu bezbjednost, zajedno sa ministrima i direktorom policije, uz sve mjere predostrožnosti, ostvario neposredan uvid u činjenično stanje”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, kršenje Kućnog reda sudova, kojim se propisuje “da je svim zaposlenima i drugim osoba, a zabranjeno zadržavanje u prostorijama sudskog depozita”, očigledno je već prethodno ozbiljno prekršeno zbog čega je ova prostorija postala mjesto izvršenja krivičnog djela.

“Ko je, kada, kako i iz kojih razloga prekršio “kućni red” boraveći bez dozvole u prostorijama sudskog depozita, sada je pitanje u nadležnosti Uprave policije i nadležnog tužilaštva od kojih se očekuje efikasno postupanje u konkretnom slučaju”, dodali su iz Vlade.

Oni su kazali da, što se tiče drugih navoda iz saopštenja, smatraju nepotrebnim ulaziti u javne polemike posebno ako su na zajedničkom cilju pronalaska počinilaca i nalogodavaca.

“Interes Vlade je da se trend pada povjerenja građana u rad sudstva zaustavi, kako se časni poziv sudije ne bi više identifikovao sa određenim imenima protiv kojih se trenutno vode krivični postupci u istoj zgradi”, zaključuje se u saopštenju.

