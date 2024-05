Dolar jača

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice je porasla jer se čini da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) neće smanjiti kamatne stope tako brzo kako se procjenjivalo na tržištu.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,3 odsto, na 104.75 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti ojačala 0,2 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0845 USD. Dolar je ojačao i prema japanskoj valuti, 0,8 odsto, pa je njegov kurs dostigao 156,99 jena (JPY).

Jačanje dolara zahvaljuje se novim makroekonomskim podacima koji su pokazali da su inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje pojačani, a da je tržište rada i dalje snažno.

Uz to, čelnici Feda već duže vrijeme ponavljaju da inflacioni pritisci ne popuštaju dovoljno brzo, pa bi kamatne stope mogle ostati povišene duži period nego što se očekivalo. Zbog toga su splasnuli izgledi za smanjenje kamata Feda u septembru. Prije sedmicu, na tržištu se procjenjivalo da postoji 67 odsto izgleda da će Fed kamate smanjiti u septembru, ali sada su te procjene pale na 49 odsto.

Smanjeni su izgledi i za smanjenje kamata u Velikoj Britaniji, s obzirom na to da je u aprilu inflacija porasla više nego što se očekivalo. Pažnju ulagača privukla je prošle sedmice i poruka centralne banke Novog Zelanda da je zbog još povišene inflacije malo vjerovatno da će smanjiti kamate u ovoj godini.

