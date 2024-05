Boston na korak od velikog finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona savladali su Indijanu 114:111 i poveli 3:0 u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Boston je tom pobjedom došao na korak od velikog finala, a prvu priliku da završi seriju imaće u noći između ponedjeljka i utorka.

Indijana u trećoj četvrtini imala prednost od 18 poena (84:66), ali je Boston do kraja tog perioda smanjio na minus devet (90:81), da bi u finišu utakmice uspio i da preokrene rezultat.

Finiš je obilježio Holidej, koji je 38 sekundi do kraja pogodio za dva poena, a onda realizovao i dodatno bacanje za vođstvo 112:111.

Sekundu prije kraja sa penala potvrdio je pobjedu – 114:111.

Holidej je utakmicu završio sa 14 poena.

Najefikasniji kod Bostona bio je Džejson Tejtum sa 36, Džejlin Braun ubacio je 24, a poen manje Al Horford.

Kod Indijane je najefikasniji bio Endrju Nembhard sa 32 poena.

