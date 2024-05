U Budvi do devet sati glasalo 6,7 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Budvi do devet sati glasalo je 6.72 odsto upisanih birača.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Đorđije Vujović kazao je Agenciji MINA da je pravo glasa do devet sati iskoristilo 1.280 birača, kao i da za sada nema prijavljenih nepravilnosti.

Pravo glasa na izborima u Budvi ima 19.034 građana, koji glasaju na 28 biračkih mjesta.

Biračka mjesta su otvorena u sedam, a biće zatvorena u 20 sati.

