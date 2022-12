Vjeruju da će se SDT još jače uhvatiti u koštac sa kriminalom

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je hapšenjem specijalnog tužioca Saše Čađenovića zagrebalo površinu ogromnog problema organizovanog kriminala koji je u nasleđe ostavio bivši režim, saopšteno je iz Demokratskog fronta (DF).

Oni su kazali da je hapšenjem Čađenovića relativizovana više puta ponavljana rečenica bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića „da će Glavno specijalno tužilaštvo zakucati na svačija vrata“.

„Naravno, kada je ta fraza mnogo puta ponavljana s različitih medija, njen autor i njegov prvi saradnik nisu računali da i oni iz tužilaštva, takođe, imaju vrata“, naveli su iz DF-a.

Oni su pozdravili najnoviju akciju aktuelnog glavnog specijalnog tužioca, dodajući da vjeruju da će se još jače i temeljnije uhvatiti u koštac sa kriminalom i korupcijom.

„Danas smo dočekali da, nakon nedavno otpočete borbe protiv korumpiranih sudija, otpočne čišćenje i suočavanje s pravdom u okviru nekad zarobljenog SDT-a i njegovih kriminogenih djelova“, kaže se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da se oduvijek znalo da tužilaštvo i sudstvo ne mogu biti nezavisni i nepristrasni ukoliko se, prije svega, ne oslobode tereta kriminala i korupcije u vlastitim redovima.

Kako su rekli, u SDT-u je djelovala posebno opasna kriminalna grupa koja je sopstvene nezakonite radnje prikrivala tako što je „montirala i izmišljala svakakve vrste gadosti i nesojluka političkim protivnicima bivšeg režima“.

„Tako su zauzvrat dobijali političku zaštitu i mogli su nesmetano da funkcionišu u okvirima vlasti i bande kojoj su pripadali“, dodali su iz DF-a.

Iz te partije su kazali da nije tajna da su tužioci radili za vođe jednog od najjačih kriminalnih klanova u Evropi koji se bavi krijumčarenjem narkotika i švercom cigareta i bili organski dio te kriminalne grupe.

„Upravo je DF na svojoj koži osjetio djelovanje te mafijaške grupacije koja je kroz montirane procese progonila naš politički savez, a glavni izvođači te hajke su bili Milivoje Katnić i Saša Čađenović“, naveli su iz Fronta.

Iz DF-a su rekli da je zbog moći Katnića i Čađenovića, koju im je davao položaj tužilaca, i služenja toj kriminalnoj organizaciji, veliki broj nevinih ljudi iz tog političkog saveza propatio.

Iz DF-a su ocijenili da je hapšenjem Čađenovića tužilaštvo tek „zagrebalo površinu ogromnog problema organizovanog kriminala koji je u nasleđe ostavio bivši režim“.

Oni smatraju da je glavni specijalni tužilac ovu akciju mogao da realizuje i ranije, jer, kako su rekli, nema osobe u Crnoj Gori koja nije uočila otvorenu saradnju djelova bivšeg tužilaštva sa mafijom.

Prema njihovim riječima, da bi država ozbiljno krenula u reforme, potreban je aktivniji i pravovremeni pristup, gdje bi se zadao još teži udarac kriminalnim strukturama u institucijama i van njih.

„Bez toga, Crna Gora neće moći da krene u izgradnju bolje budućnosti za njene građane“, poručili su iz DF-a.

