Viši sud će ponovo odlučivati o jemstvu za Miloša Medenicu

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud ukinuo je rješenje Višeg suda u Podgorici kojim je odbijen predlog branilaca Miloša Medenice za ukidanje pritvora uz davanje jemstva, i predmet je vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Iz Apelacionog suda saopštili su da su žalbe branilaca Medenice uvažene i da je rješenje Višeg suda od 30. aprila ove godine ukinuto nakon sjednice vijeća, koja je održana 21. juna.

„Rješenjem Višeg suda u Podgorici odbijen je predlog branioca Medenice za ukidanje pritvora uz davanje jemstva koje se sastoji u uspostavljanju hipoteke na više nepokretnosti u vlasništvu srodnika okrivljenog, ukupne procijenjene vrijednosti preko 1,45 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Iz Apelacionog suda su rekli da su, odlučujući o žalbama, utvrdili da prvostepeni sud nije postupio u svemu u skladu sa nalozima iz prethodnog ukidnog rješenje Apelacionog suda od 18. aprila.

„Kao i da nije otklonio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka na koju mu je prethodnim rješenjem ukazano“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Apelacioni sud naložio prvostepenom sudu da u ponovnom postupku otkloni bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

„Tako što će, shodno izloženim razlozima ovog rješenja, za odluku koju će donijeti po predmetnom predlogu dati potpune, jasne i dovoljne razloge“, rekli su iz Apelacionog suda.

