Više podgoričkih naselja bez vode

Podgorica, (MINA) – Više naselja u Podgorici je bez vode zbog kvara na cjevovodu, kazali su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Oni su naveli da su bez vode potrošači koji se snabdijevaju sa rezervoara Iverak iz Gornjih i Donjih Crnaca, Milutinovića, Ravnog laza, dijela Rogama – od Iverka do restorana Đedovina, kao i svi sporedni kraci.

“Ekipe su na terenu i očekujemo da će se ponovno vodosnabdijevanje tog područja uspostaviti do sjutra do 12 sati”, kazali su iz Vodovoda.

