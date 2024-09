Veljoviću ukinut pritvor

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici donio je rješenje kojim je ukinut pritvor bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću.

Samostalna savjetnica za odnose sa javnošću tog suda Marija Raković kazala je Agenciji MINA da je vanraspravno vijeće Višeg suda Veljoviću odredilo mjeru nadzora zabrane napuštanja stana.

Viši sud donio je novo rješenje nakon što je Apelacioni sud uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i ukinuo prvobitno rješenje kojim je ljetos ukinut pritvor Veljoviću.

Veljović je uhapšen 24. jula prošle godine, a SDT ga tereti da je bio član kriminalne grupe odbjeglog Aleksandra Mrkića, koja je okrivljena za šverc velikih količina cigareta.

Nekadašnji direktor Uprave policije optužen je za zloupotrebu službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS