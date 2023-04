Veliki dio svjetske populacije bira između zdravlja i osnovnih životnih potreba

Podgorica, (MINA) – Pravo na zdravlje je osnovno pravo svakog čovjeka, ali je veliki dio svjetske populacije prinuđen da bira između zdravlja i osnovnih životnih potreba, poručeno je na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja.

Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje (IJZ) obilježila je Svjetski dan zdravlja, 7.april, pod sloganom „Zdravlje za sve“.

Iz IJZ-a su kazali da ove godine SZO obilježava i svoj 75. jubilej.

“Tim povodom predstavnici SZO-a i zdravstvenog sistema Crne Gore ukazali su na važnost zajedničkog djelovanja u kreiranju i sprovođenju zdravstvene politike s ciljem unapređenja zdravlja svih građana”, kazali su iz IJZ-a.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da u njegovom resoru žele da pošalju poruku građanima da svaki dan treba da bude „Dan zdravlja“ , s obzirom na to da nema većeg prioriteta od očuvanja zdravlja.

“Ovo je pravi trenutak da pozovemo naše građane da vode računa o svom zdravlju”, rekao je Šćekić.

Šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović podsjetila je da je 7. april dan kada je stupio na snagu Ustav te organizacije i kada je prvi put u istoriji zdravlje prepoznato kao ljudsko pravo.

Kako je dodala, obilježavanje 75. godišnjice postojanja i rada SZO prilika je za podsjećanje na impresivne rezultate rada te organizacije.

Ona je navela da je produženo očekivano trajanje života na globalnom nivou za 27 godina, ko i da su razvijene administrirane vakcine protiv velikih boginja, dječije paralize i malih boginja, koje su pomogle da se smrtonosna i teška zarazna oboljenja iskorijene i stave pod kontrolu.

“Lista rezultata je duga ali najvažnija lekcija je da samo ujedinjeni u djelovanju za bolje zdravlje za sve na temelju širokog partnerstva, nauke i solidarnosti možemo pružiti održiv odgovor na postojeće i nove izazove po zdravlje i dobrobit gradjana”, navela je Brajović.

Ona je rekla da, dok se današnji dan obilježava pod sloganom “Zdravlje za sve”, za veliki procenat svjetske populacije to je samo apstraktni pojam budući da 30 odsto populacije nema dostupnost esencijalnim zdravstvenim servisima.

Direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić rekao je da pod sloganima „Udahni zdravlje“ i „Zdravlje za sve“ žele posebno da ukažu na važnost imunizacije, prevencije i očuvanja zdravlja građana.

“Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo, a „Zdravlje za sve“ je koncept koji predviđa da svi ljudi imaju dobro zdravlje za ispunjen život u mirnom, prosperitetnom i održivom svijetu”, kazao je Galić.

On je rekao da uživanje u dobrom zdravlju znači ne samo život bez bolesti, već i postizanje stanja potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja.

Galić je kazao da je neophodno raditi kontinuirano na poboljšanju zdravlja i blagostanja stanovništva kao i smanjivanju zdravstvene nejednakosti.

Prema njegovim riječima, u tom cilju je neophodno sprovoditi mjere za jačanje i zaštitu zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje zdravstvene pismenosti.

“Za ostvarenje ovog cilja neophodni su kvalifikovani zdravstveni radnici koji pružaju kvalitetnu uslugu usredsređenu na ljude, kao i motivisani kreatori politike posvećene ulaganju u univerzalnu zdravstvenu pokrivenost“, zaključio je Galić.

Direktor Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada Danilo Jokić rekao je da je veliki dio svjetske populacije prinuđen da bira između zdravlja i osnovnih životnih potreba.

“Ipak, moram istaći da su napori SZO upravo usmjereni na to da svi građani svijeta budu u mogućnosti da ravnopravno učestvuju u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu“, naveo je Jokić.

Iz IJZ-a su kazali da je, povodom obilježavanja Dana zdravlja u glavnom gradu Crne Gore za zainteresovane građane organizovano mjerenje pritiska i šećera u krvi, određivanje indeksa tjelesne mase (BMI), ali i da su pruženi savjeti za zdravu ishranu i zdrave stilove života.

Kako su dodali, građani su mogli da dobiju dragocjene informacije od kompetentnih zdravstvenih radnika o važnosti i benefitima imunizacije protiv koronavirusa, ali i drugih ozbiljnih oboljenja koja se mogu spriječiti vakcinacijom.

“Pojedini građani su vakcinisani na licu mjesta, dok je veliki broj posjetilaca iskoristio dostupnost lokalnih ljekara i zakazao vakcinaciju i konsultacije kod svog izabranog doktora u Domu zdravlja, kao i kod epidemiologa iz IJZ-a”, kaže se u saopštenju.

