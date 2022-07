Većina poslanika najavila podršku povećanju naknada za svršene visokoškolce

Podgorica, (MINA) – Poslanici skoro svih poslaničkih klubova najavili su podršku povećanju naknada za korisnike Programa stručnog osposobljavanja osoba sa stečenim visokim obrazovanjem.

U Skupštini je završena rasprava o Predlogu izmjena Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji su podnijeli poslanici Socijaldemokrata (SD), a o tom aktu glasaće se naknadno.

Poslanik SD-a Damir Šehović rekao je da je cilj Predloga zakona da naknade za korisnike programa stručnog osposobljavanja budu povećane sa 266 EUR na 450 EUR.

Prema njegovim riječima, suština Predloga zakona je uklanjanje više nego očigledne nepravde i diskriminacije prema svršenim visokoškolcima koji su učesnici programa stručnog osposobljavanja.

„Argumenata ima dosta, u međuvremenu su povećani troškovi života, imamo cjenovnu nestabilnost, negativne refleksije kovid 19 i krize koja je izazvana agresijom Rusije na Ukrajinu“, naveo je Šehović.

On je čestitao trenutnim korisnicima na uvećanju naknada.

“Ali i budućim, jer sam siguran da, za koje god rješenje da se opredijelimo i na koji god način izvršimo transformaciju programa stručnog osposobljavanja, visina naknade koju će mladi primati neće biti niža od minimalne zarade”, naveo je Šehović.

On je poručio da neće biti kompromisa sa njihovim predlogom jer, kako je kazao, nije riječ o novcu, nego o principu.

“Svršeni visokoškolac nikako ne može primati nižu zaradu od nekog ko je završio osnovu školu. Sva rješenja koja budu kandidovana, a budu išla u pravcu odustajanja od ovog principa, što se tiče SD-a neće biti prihvaćena”, naveo je Šehović.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da su podnijeli amandaman na Predlog zakona da povećanje naknada bude prvo na 350 EUR, a da se u drugoj fazi ide na povećanje na 450 EUR.

“Ukoliko nema spremnosti da idemo sa postepenim povećanjem, svakako ćemo podržati povećanje na 450 EUR”, poručio je Konatar.

On je kazao da je u ovom trenutku apsolutno jasno da će Skupština podržati da se naknade za stručno osposobljavanje povećaju.

Konatar je istakao da je ulaganje u mlade i stručne ljude jedini ispravan put za Crnu Goru.

“Predlog Crno na bijelo je bio da se razmisli o postepenom povećanju naknade za stručno osposobljavanje, jer moramo biti i fiskalno odgovorni”, dodao je Konatar.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević kazao je da će ta stranka podržati Predlog zakona i da vjeruju da se na taj način ispravlja nepravda prema svršenim visokoškolcima.

On je rekao da je namjera da se podigne naknada za korisnike programa stručnog osposobljavanja dobra.

Rakočević je naveo da je njihov predlog da naknada od 450 EUR bude primijenjena na dva mjeseca – avgust i septembar, a da onda razmotre šta dalje.

„Treba napraviti analizu. Dakle, podržaćemo zakon da naknada bude povećana za korisnike tekućeg programa stručnog osposobljavanja, a onda da sjednemo da vidimo na koji način ići dalje“, kazao je Rakočević.

On je dodao da treba vidjeti da li i poslodavci treba da participiraju u isplati naknade korisnicima.

„Ukoliko poslodavci budu učestvovali u isplati pripravničke nakade makar do 30 odsto, tada će biti motivisani da pripravnike zaista osposobe za rad, daju im realne zadatke i čine od njih sposobne zaposlene“, rekao je Rakočević.

Potrebno je, kako je kazao, napraviti sveobuhvatnu analizu prije nego što od januara naredne godine počne sljedeći program.

Poslanica Socijalističke narodne partije Milosava Paunović kazala je da je saglasna da naknadu od 266 EUR treba povećati.

Ona smatra da su potrebne konsultacije sa Ministarstvom finansija, odnosno dobra procjena koliko će to sve da košta, da bi mogli da nađu kvalitetno rješenje.

“Iako smo svi u načelu za to da podržimo ovakve predloge zakona, ipak tu se detektuju određeni problemi, prije svega, procjena fiskalnog uticaja na budžet”, navela je Paunović.

Poslanik Demokratskog fronta Dragan Bojović kazao je da je prihvatljivo i neophodno podržati izmjene Zakona kojim bi naknada za korisnike programa stručnog osposobljavanja bila uvećana na 450 EUR.

Program stručnog osposobljavanja, kako je ocijenio, pokazao je pozitivne, ali i dosta

negativnih strana.

„Još nije sprovedena institucionalno sveobuhvatna procjena isplativosti programa i zadovoljstva njegovim korisnika“, dodao je Bojović.

Poslanica GP URA Božena Jelušić rekla je da će Klub Crno na bijelo podržati povećanje naknada.

Ona je istakla da bi bilo dobro da imaju mišljenje Vlade o tom predlogu zakona i neku vrstu procjene uticaja koji taj zakon može da vrši.

“Ostaje realno pitanje da li to treba uraditi ovako u startu, povećati na 450 EUR, jer je i to malo. Možda ne treba razmišljati samo o ova dva mjeseca, nego o postepenom povećanju u toku naredne godine”, ocijenila je Jelušić.

Ona je naglasila da je nesporno da treba povećati naknade korisnicima.

“Pitanje je da li to treba uraditi frontalno opterećenjem budžeta i uvažavanjem obaveze poslodavaca da i oni sami nešto za svoje benefite daju”, navela je Jelušić.

Poslanik Demokrata Danilo Šaranović kazao je da će ta partija podržati povećanje naknade za korisnike programa stručnog osposobljavanja.

On smatra da je Programu stručnog osposobljavanja potrebna konceputalna promjena.

“Iako smo godinama na to ukazivali ništa se nije uradilo na terenu kreiranja produktivnog sistema kontrole i evaluacije programa. Mislim da je program mnogo više benefita donio određenim poslodavcima nego visokošlocima”, naveo je Šaranović.

Poslanik Pokreta za promjene (PzP) Nikola Bajčetić kazao je da će PzP podržati predlog zakona.

“Sami program stručnog osposobljavanja ima dosta manjkavosti”, ocijenio je Bajčetić.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić kazao je da će ta partija podržati Predlog zakona iz više razloga, i da očekuje analizu fiskalnog uticaja, kao i mišljenje Vlade.

On je saglasan da treba sagledati fiskalni uticaj povećanja naknada, vidjeti koliko bi bilo učestvovanje poslodavaca i kako će se to reflektovati na budžet.

“Svi zajednički treba da sagledaju mogućnosti za unapređenje Programa stručnog osposobljavanja”, poručio je Mustafić.

Poslanik SD-a Boris Mugoša kazao je da vjeruje da će njihov predlog biti jednoglasno podržan u parlamentu.

“Od početka ove god povećana je minimalna zarada, a naknada korisnicima je ostala na istom nivou”, naveo je Mugoša.

On smatra da je potpuno pravdedno da se naknade povećaju barem na nivo minimalne zarade.

“Nemojmo da pravimo nikakve kompromise da to ne bude 450 EUR, jer ako krenemo u tom pravcu opet odustajemo od principa pravednosti”, naglasio je Mugoša.

On je poručio da se moraju sagledati svi aspekti nakon deset godina implementacije Programa stručnog osposobljavanja.

“Pozdravljam zajedničku intenciju da iskoristimo period do kraja godine da zajedno sa predstavnicima studenata, visokoškolcima koji su prošli program, udruženjima poslodavaca, pokušamo da unaprijedimo model programa”, naveo je Mugoša.

Poslanik Socijaldemokratske partije Adnan Striković kazao je da će poslanici te stranke podržati predlog zakona.

“Mislim da je bilo mnogo bolje to definisati na sljedeći način – 50 odsto od prosječne zarade u prethodnoj godini, ali ne manje od minimalne zarade u Crnoj Gori”, naveo je Striković.

To, kako je dodao, omogućava da rastom prosječne zarade u Crnoj Gori raste naknada korisnicima programa stručnog osposobljavanja.

Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković ponovila je da će ta partija podržati to zakonsko iako, kako je ocijenila, nije idealno.

“Najavili smo da ćemo u septembru pokrenuti opštu raspravu kako bismo došli do opšteg konsenzusa, kako bi mladi, stručni kadar dobio status kakav zaslužuje”, navela je Vuković.

