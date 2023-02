Veće februarske zarade za 12 hiljada zaposlenih

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Vlade i Sindikata Uprave i pravosuđa potpisali su danas Granski kolektivni ugovor (GKU) za oblast uprave i pravosuđa, kojim će zarade zaposlenima u organima uprave, sudovima i tužilaštvima biti uvećane oko 25 odsto.

Granski kolektivni ugovor potpisali su ministar finansija Aleksandar Damjanović i predsjednik Sindikata Uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, potpisivanju ugovora prethodilo niz sastanaka tokom kojih su zajednički sagledavane mogućnosti unaprjeđenja položaja tog dijela javnog sektora, u kontekstu trenutne socioekonomske situacije, visine inflacije, kao i činjenice da su zaposleni u upravi i pravosuđu imali niske zarade.

“Dogovor je postignut sa ciljem postizanja balansa u odnosu na ostale granske kolektivne ugovore”, navodi se u saopštenju.

Novim ugovorom, kako je pojašnjeno, regulisani su koeficijenti za zarade za sve zaposlene iz nekadašnje grupe poslova D (ekspertsko-rukovodni, ekspertski i izvršni kadar).

“Istovremeno je izvršeno uvećanje za oko 25 odsto, kao i ujednačavanje zarada u organima uprave, sudovima, tužilaštvima, za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo, odnosno podnivo kvalifikacija”, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su kazali da će, u zavisnosti od makroekonomskih parametara i limita potrošnje koji budu utvrđeni tokom tekuće i naredne godine, saglasno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, razmotriti i mogućnost dodatnog uvećanja koeficijenata na zarade od po deset odsto za iduće dvije godine.

Kako su naveli, potpisani ugovor prvi put predviđa način rješavanja stambenih pitanja državnih službenika i namještenika, dok je procenat za prekovremeni i noćni rad uvećan sa 40 na 50 odsto.

“Takođe, prvi put je data mogućnost da se državnim službenicima zarada uveća po osnovu naučnog zvanja magistra, koje su stekli do 2017. godine, kao i za doktore nauka”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su objasnili da će se, za zaposlene u sudstvu i tužilaštvu, isplate za pripravnost i dežurstvo obračunavati po stvarnom broju ostvarenih sati pripravnosti i dežurstva, umjesto dosadašnjeg procentualnog obračunavanja.

Oni su napomenuli da je ovo prvo uvećanje koeficijenata za državne službenike i namještenike od 2016. godine, kada je donijet Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Iz Ministarstva su kazali da GKU stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

“Stoga će oko 12 hiljada zaposlenih, dugo očekivano uvećanje imati već u februarskoj zaradi, kroz djelimično povećanje, dok će martovska zarada biti uvećana u punom iznosu”, zaključuje se u saopštenju.

