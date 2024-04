VDT da pokrene incijativu za rasvjetljavanje zločina u Kaluđerovom lazu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović rekao je da se nada da će novi vrhovni državni tužilac (VDT) pokrenuti incijativu za rasvjetljavanje zločina u Kaluđerovom lazu.

Iz Građanske alijanse rekli su da se ta nevladina orgnizacija ove godine na obilježavanje četvrt vijeka od zločina pridružila komemoraciji u Kaluđerskom lazu.

GA je, kako se dodaje, u to ime organizovala polaganje cvijeća u Novom selu i formiranje Mreže aktivista koji se bave ratnim zločinima u Crnoj Gori.

Na komemoraciji u Kaluđerskom lazu advokat Velija Murić upozorio je da nije bilo volje za istraživanjem ratnih zločina 90-ih.

On je kazao da su u Kaluđerskom lazu stradali civili koji ne predstavljaju nikakvu opasnost.

“Imamo ratne zločince koji se slobodno šetaju i slave te događaje po kafanama. Do sada ni kosovsko tužilaštvo nije preduzelo ništa djelotvorno da se ovaj zločin do kraja procesuira”, dodao je Murić.

Predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović rekao je da su izbjeglice sa Kosova tražile utočište u Rožajama i tu stradale.

“Nadamo se da će nakon 25 godina novi VDT pokrenuti incijativu da se rasvjetli ovaj zločin. Na ovom mjestu biće podignuta spomen ploča a opština Rožaje će pomoći na svaki način”, kazao je Husović.

Organizatori su zahvalili predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću za podršku inicijativi za podizanje spomen obilježja.

Bivši načelnik Centra bezbjednosti u Rožajama Šemso Dedeić pozvao je nadležne da rasvijetle zločin.

“Ova brda i ljudi ne zaboravljaju zločine. Ubijali su nedužne ljude koji su bježali da glavu sklone od rata. To je bio zločin dobrovoljaca podgoričkog korpusa a i u vojsci se znaju pravila ratovanja. Nemaju se prava ubijati civili”, kazao je Dedeić.

Predstavnici GA su, kako se dodaje, nakon komemoracije posjetili Novo Selo, gdje su položili cvijeće na mjestu na kom se nalaze posmrtni ostaci dijela žrtava zločina u Kaluđerskom lazu.

“Aktivnost kojom je zločinu u Kaluđerskom lazu dat novi glas u borbi za pravdu koju zaslužuju žrtve i njihove porodice, bila je održavanje sastanka na kom je formirana Mreža aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju GA.

Oni su rekli da tu Mrežu čine prepoznati aktivisti za ljudska prava i tranzicionu pravdu, kao i članovi porodica žrtava ratnih zločina.

