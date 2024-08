Vazduhoplovci VCG nastavljaju sa gašenjem požara u Plužinama

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) i danas gase požar u Plužinama, a tokom akcije izbacili su skoro 90 tona vode iz helikoptera Bell 412 na vatru koja je zahvatila šumu na području te opštine, saopštili su iz Ministarstva odbrane.

Kako se navodi, pripadnici VCG drugi dan pružaju podršku iz vazduha kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova i lokalne Službe zaštite i spasavanja (SZS), pokušavajući da zajedno lokalizuju plamen.

“Operaciju gašenja iz vazduha značajno ubrzava bazen s vodom za zahvatanje, koji su postavili pripadnici SZS”, kaže se u saopštenju.

