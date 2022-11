Varhelji: Partije da nađu kompromis i imenuju sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je sve političke partije u Crnoj Gori da nađu kompromis i imenuju četiri sudije Ustavnog suda.

On je kazao da je, kao što je i predsjednica Venecijanske komisije Kler Bazi Malori rekla, Crnoj Gori hitno potreban potpuno funkcionalan Ustavni sud.

“Pozivam sve političke stranke da nađu kompromis i imenuju četiri sudije”, naveo je Varhelji na Tviteru /Twitter/.

