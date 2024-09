Vanredna kontrola aviona poljske kompanije na Aerodromu Podgorica

Podgorica, (MINA) – Na Aerodromu Podgorica u toku je vanredni pregled aviona nacionalne poljske avio-kompanije LOT Polish Airlines, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Mediji su prethodno objavili da je avion kompanije LOT Polish Airlines prinudno sletio danas na podgorički aerodrom nakon što je kapetan prijavio da ima dojavu da je u letjelici postavljena bomba.

Iz ACG su kazali da je nešto prije 17 sati započet vanredni pregled aviona i da je on izolovan i udaljen od putničkog terminala.

“Svi ostali putnici su na bezbjednom i ostale operacije se, za sada, realizuju nesmetano”, naveli su iz ACG.

Oni su kazali da se kontrola sprovodi po propisanim procedurama u sinhronizovanoj akciji Uprave policije, aerodromskih i ostalih službi.

