Uvedena javno dostupna defibrilacija u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori je uvedena javno dostupna defibrilacija, čime će se, kako je saopšteno iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP), povećati stopa preživljavanja u slučaju iznenadnog srčanog zastoja.

Iz ZHMP su kazali da su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti objavljene u Službenom listu u petak.

Tim zakonom, kako su naveli, zdravstvena zaštita sprovođenjem osnovnih mjera održavanja života, može da se pruža i na javnom mjestu, javno dostupnom automatskom eksternom defibrilacijom (AED).

Navodi se da su vlasnici AED uređaja dužni da ZHMP dostave podatke o postavljanju tih uređaja u roku od 30 dana od dana njihovog postavljanja, radi uvođenja evidencije o uređajima i kontrolima njihovog rada.

Kako se dodaje, obuku osoba sprovodi ZHMP, o čemu vodi posebnu evidenciju.

Direktor ZHMP Vuk Niković naglasio je važnost te odluke dodajući da su procenti preživljavanja nakon iznenadnog srčanog zastoja u vanbolničkim uslovima vrlo niski, pet do deset odsto, najčešće zbog kašnjenja kardiopulmonalne reanimacije i defibrilacije.

“Primjena AED-a omogućava brzu i sigurnu laičku defibrilaciju na mjestu dešavanja – u vanbolničkim uslovima”, dodao je Niković.

Prema njegovim riječima, instaliranje javno dostupnih uređaja povećava stopu preživljavanja i brzinu reagovanja do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći.

“Donošenjem izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i uvođenjem javno dostupne defibrilacije čuvaju se životi građana, a Crnu Goru približavamo standardima Evropske unije i, kao turistička destinacija, država postaje sigurna destinacija u kojoj boravi veliki broj turista tokom cijele godine” istakao je Niković.

U saopštenju se navodi da ZHMP na taj način postaje institucija odgovorna za implementaciju javno dostupne defibrilacije.

Oni su zahvalili poslanicima koji su u Skupštini Crne Gore podržali i glasali za izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Navodi se i da su u Službenom listu u petak objavljene dopune Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći, kojim podstanica ZHMP u Zeti postaje samostalna jedinica Zavoda.

Dodaje se da će jedinica hitne pomoći u Zeti biti organizovana u roku od godinu, od dana stupanja na snagu zakona.

