Utvrditi individualnu odgovornost za propuste nadležnih u slučaju Pavićević

Podgorica, (MINA) – Operativni tim za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama pozvao je na utvrđivanje eventualne individualne odgovornosti u vezi sa propustima nadležnih koji su prethodili ubistvu Biljane Pavićević (33).

Za ubistvo Pavićević, koje se desilo 21. avgusta, osumnjičen je njen bivši suprug Miljan Bošković.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekli su da je Operativni tim u četvrtak držao sjednicu povodom tog slučaja.

“Nakon sprovedene analize institucionalno preduzetih mjera i radnji i uvida u spise predmeta, na osnovu do sada utvrđenih okolnosti, Operativni tim izražava duboku zabrinutost zbog propusta u radu policije, tužilaštva i suda za prekršaje, koji su prethodili femicidu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je i pored činjenice da su te institucije preduzele aktivnosti i radnje iz svoje nadležnosti, prema stanovištu Operativnog tima, nijedna od pomenutih institucija nije adekvatno procijenila rizik po oštećenu.

“Nijesu obezbijedjeni dostupni svjedočki iskazi, niti je adekvatno vršena kontrola nad primjeniom zaštitne mjere”, dodaje se u saopštenju.

Operativni tim je, kako se dodaje, procijenio kao neadekvatno postupanje nadležnog tužioca, koji nije poštovao obavezujuće uputstvo Vrhovnog državnog tužilaštva da žrtva bude saslušana hitno, a najkasnije u roku od 72 sata od prijave nasilja.

“Naročito brine odluka Suda za prekršaje da okrivljenom izrekne opomenu, kao mjeru upozorenja, iako je u obrazloženju izrečene zaštitne mjere sud našao da postoji opasnost od ponavljanja nasilja”, kaže se u saopštenju.

Operativni tim nalazi da izrečena sankcija nije bila adekvatna, niti odvraćajuća po učionioca nasilja.

“Operativni tim će o svojim zapažanjima i zaključcima upoznati nadležne i insistirati na utvrđivanju eventualne individualne odgovornosti za učinjene propuste, kako bi se spriječilo da do njih ponovo dođe”, oručuje se u saopštenju.

Dodaje se da Operativni tim ne zanemaruje činjenicu da su konstatovani propusti djelimično nastali kao posljedica nedovoljnih kadrovskih kapaciteta u policiji i tužilaštvu, pa stoga ukazuje na neophodnost da nadležni hitno obezbijede nedostajuće ljudske i druge resurse neophodne za uspostavljanje efikasnog sistema zaštite od nasilja.

“Operativni tim će u pogledu unapređenja i razvijanja mehanizama za praćenje izrečenih zaštitnih mjera, uputiti inicijativu za izmjene i dopune važećih propisa u smislu omogućavanja elektronskog nadzora ovih mjera, po ugledu na mjere nadzora i mjere bezbjednosti u krivičnom postupku”, dodaje se u saopštenju.

