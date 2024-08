Utvrđena lista kandidata za predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet utvrdio je danas listu kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

Kako je saopšteno nakon sjednice tog tijela, konstatovano je da su po oglasu za izbor predsjednika Vrhovnog suda, objavljenom 10. jula, prijavu podnijela četiri kandidata koja ispunjavaju opšte i posebne uslove iz člana 33 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Iz Sudskog savjeta su kazali da je, nakon toga, utvrđena lista kandidata na kojoj su sudije Vrhovnog suda Ana Vuković i Vesna Vučković, doskorašnja zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić i predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić.

“Lista kandidata će biti dostavljena Opštoj sjednici Vrhovnog suda radi obavljanja intervjua sa prijavljenim kandidatima i utvrđivanja predloga za izbor predsjednika tog suda saglasno članu 35 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama”, piše u saopštenju objavljenom na sajtu Sudskog savjeta.

Navodi se da je Savjet konstatovao prestanak sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Podgorici Biserki Jovanović, zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

“Istovremeno, Savjet je donio odluku o raspisivanju internog oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje jednog sudije u Sud za prekršaje u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

