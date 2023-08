Utopio se državljanin Srbije

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije S.O. (58) utopio se danas na kupalištu na ulcinjskoj Velikoj plaži.

Kako je potvrđeno Portalu Analitika iz Uprave policije, do nesreće je došlo oko 11 sati i 40 minuta.

Prema riječima očevica iz Ulcinja, pretpostavlja se da su razlog utapanja jake morske struje.

Na plažama u Crnoj Gori je već danima istaknuta crvena zastava zbog jakog vjetra i snažnih talasa.

