Usvojili obrasce za podnošenje prigovora

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) usvojila je obrasce za podnošenje prigovora u cilju unapređenja zaštite biračkog prava.

Iz Komisije su saopštili da su dopunili Uputstvo o jedinstvenim obrascima za sprovođenje izbornih radnji.

„Naime, kako bi biračima bilo olakšano podnošenje prigovora odnosno zaštita biračkog prava, DIK je propisala dva obrasca za podnošenje prigovora, i to u vezi radnji koje se odnose na rad biračkog odbora, ali i radnje i odluke izbornih komisija“, kaže se u saopštenju.

Iz DIK-a su rekli da će na taj način birači, ali i drugi zainteresovani subjekti, moći lakše podnijeti prigovore budući da su obrascima propisani svi potrebni elementi i forma koju prigovor treba da ima.

DIK je, kako su naveli, na taj način nastavio postupak realizacije preporuka iz Konačnog ODIHR-ovog izvještaja od 2020. godine u kojem se navodi da treba razmotriti usvajanje proceduralnih smjernica i obrazaca za prigovore.

Iz Komisije su kazali da su u prethodnom periodu promijenili više podzakonskih akata u cilju unapređenja izbornog ambijenta u skladu sa preporukama međunarodnih organizacija koje prate izborni proces.

