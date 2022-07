Usvojene rezolucije o ruskoj agresiji na Ukrajinu i o genocidu u Pivi i Velici

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas rezolucije o vojnoj agresiji Rusije na Ukrajinu i o genocidu u Pivi i Velici.

Za Rezoluciju povodom vojne agresije Ruske Federacije na Ukrajinu glasalo je 55 poslanika, 18 ih je bilo protiv a tri uzdržana.

Rezolucija o genocidu u Pivi i Velici podržalo je 40 poslanika, troje je bilo protiv a 28 uzdržano.

Usvojene su i dopune Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojima će, kako je ranije saopšteno, biti otklonjeni problemi u lokalnim samoupravama nastali pomjeranjem datuma lokalnih izbora.

Za Predlog dopuna Zakona glasalo je 47 poslanika, a 30 je bilo protiv.

Skupština je usvojila i Odluku o otvaranju Parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura.

Za usvajanje te odluke glasalo 78 poslanika.

O Predlogu odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora radi prikupljanja informacija o postupanju policije tokom događaje na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine, poslanici će se, kako je saopšteno, izjasniti naknadno.

Tema današnje sjednice bi trebalo da bude i izbor članova Sudskog savjeta, a predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Momo Koprivica, kazao je da u parlamentarnoj većini nema dogovora o imenovanjima u pravosuđu.

Koprivica je novinarima u Skupštini rekao da je na Kolegijumu, koji je održan prije početka sjednice Skupštine, imao priliku da se upozna sa veoma neodgovornim sadržajem razgovora i dijaloga.

„Od mene šefovi klubova poslanika parlamentarne većine traže da sazovem sjednicu Odbora, iako su svjesni da nema dogovora o pravosudnim imenovanjima, i to po principu – ako sjednica propadne, nikome ništa“, kazao je Koprivica.

On je rekao da nikad nije opstruirao bilo kakav proces i da je spreman da ispoštuje sve zahtjeve.

„Sazvaću sjednicu, a oni neka na očigled cjelokupne crnogorske javnosti pogledaju u oči eminentnim i uglednim pravnicima koje je Odbor saslušao, i neka im objasne da su žrtve nepostizanja političkih dogovora ili zakulisnih radnji“, dodao je Koprivica.

