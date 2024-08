Usvojene izmjene Poslovnika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas, većinom glasova, izmjene Poslovnika Skupštine prema kojima najviše dva potpredsjednika parlamenta mogu biti iz manjinskih partija.

Predlog izmjena Poslovnika Skupštine podnijela je grupa poslanika parlamentarne većine.

Glasovima 47 poslanika usvojen je Predlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine, kao i Predlog izmjene odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika Skupštine.

Nije bilo uzdržanih i glasova protiv.

Na dnevnom redu današnje vanredne sjednice je i izbor potpredsjednika Skupštine, a za tu funkciju predložen je poslanik Bošnjačke stranke (BS) Mirsad Nurković.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je, na početku sjednice, da je parlamentarna većina predala u proceduru izmjene Poslovnika za koje, kako je naveo, smatraju da su od suštinskog značaja za unapređenje funkcionalnosti zakonodavnog doma.

On je rekao da se izmjena odnosi na ograničenje broja potpredsjednika Skupštine na najviše dva, iz reda manje brojnih naroda.

Kako je naveo, razlozi za tu odluku su višestruki, a najvažniji među njima je potreba da se poslanicima manjinskih partija omogući adekvatna zastupljenost na rukovodećim pozicijama u Skupštini.

Čarapić je kazao da smatraju da je suštinski važno da Skupština funkcioniše što efikasnije i inkluzivnije.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić kazao je da je parlamentarna većina današnju vanrednu sjednicu Skupštine zakazala u dogovoru sa Vladom, a mimo dogovora na kolegijumu, da bi, kako je rekao, spremna dočekala lokalne izbore u Podgorici, Kotoru i Gusinju.

Nikolić je rekao da je demokratija, u doživljaju Vlade i parlamentarne većine, prerasla u borbu za funkcije i privilegije, dodajući da se danas proširuje obim privilegija i broj fotelja, kroz promjenu broja potpredsjednika.

„Očigledno je da ste brzo izgubili kompas iz potrebe da nahranite gladna funkcionernska usta“, kazao je Nikolić, navodeći da se funkcionerske privilegije šire na račun građana Crne Gore.

Prema riječima Nikolića, do izmjene Poslovnika i broja potpredsjednika Skupštine dolazi da bi se ispoštovao dogovor čelnika BS-a Ervina Ibrahimovića i premijera Milojka Spajića, a na bazi rekonstrukcije Vlade.

Poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović kazao je da su izmjene Poslovnika normalna stvar, jer je, kako je naveo, Skupština dinamična.

„Parlamentarni život politički je živ, nije statičan, tako da izmjena koja se tiče broja potpredsjednika može samo dodatno poboljšati rad parlamenta“, rekao je Vučurović.

On je naveo da smatra da će Nurković doprinijeti još boljem i kvalitetnijem radu parlamenta.

„Shvatam i kritike, ali Poslovnik je uvijek podložan izmjenama, koje uvijek moraju ići u smjeru poboljšanja rada parlamenta“, kazao je Vučurović.

On je rekao da ne zna zašto bi nekome smetalo da manje brojni narodi imaju još jednog potpredsjednika Skupštine.

„Nama iz NSD-a to apsolutno ne smeta, mislimo da će to biti jedan novi kvalitet i da će to doprinijeti još boljem radu parlamenta“, dodao je Vučurović.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša kazao je da se parlamentarna većina nije okupila oko ideja, vrijednosti i principa, već oko fotelja.

„Da ste se okupili oko ideja, principa, vrijednosti i načela ne bi imali Vladu od 32 člana, 54 državna sekretara i pet potpredsjednika parlamenta. Vaš kohezioni faktor su fotelje“, rekao je Mugoša.

On je naveo da će građani imati priliku da kazne aktuelnu parlamentarnu većinu na izborima.

„Ako smo mi bili loši dok smo bili na vlasti, a bili smo, vi ste gori. Kaznili su nas, kazniće i vas“, rekao je Mugoša, navodeći da se ozbiljni ljudi mogu prevariti samo jednom.

Poslanik BS-a Jasmin Ćorović rekao je da predlaganje odluke o izmjeni Poslovnika, u dijelu koji se odnosi na broj potpredsjednika parlamenta iz reda manjinskih partija, vide kao ispravljanje nepravde koja je načinjena manje brojnim narodima.

„Model Poslovnika koji omogućavanja manje brojnim narodima do dva potpredsjednika Skupštine je demokratski iskorak, koji uvažava činjenicu da u Crnoj Gori postoji više manje brojnih naroda“, kazao je Ćorović.

Kako je naveo, na ovaj način omogućava se bolja inkluzivnost manjinskih naroda u Skupštine, kao i usklađivanje sa međunarodnim standardima parava manjina.

On je rekao da sa indignacijom odbacuju spekulacije koje se čuju u parlamentu i van njega – da se zbog BS-a i navodno njihovih apetita za funkcijama mijenja Poslovnik Skupštine.

„Ako je ko u prethodnom periodu pokazao i dokazao da mu funkcije nijesu presudno mjerilo političkih odluka, to je BS“, kazao je Ćorović.

On je naveo da su mjesto potpredsjednika Skupštine tražili jer je to dio sporazuma koji su potpisali sa PES-om.

„Što se nas tiče, mogao je da ostane jedan potpredsjednik iz reda manjina, koji bi, s obzirom na logiku stvari, trebalo da dođe iz BS-a, kao najveće manjinske stranke i s obzirom na to da je otpao argument za kojim se potezalo u prethodnom periodu – kako BS nije dio vlasti, pa joj ne pripada ovom mjesto“, rekao je Ćorović.

Shodno tome, kako je naveo, izmjenu Poslovnika u ovom dijelu ne vide kao ustupak BS-u, već kao demokratski iskorak u pravcu bolje inkluzivnosti manjinskih partija i poštovanju međunarodne prakse i standarda vezanih za pitanje manjinskih prava.

Poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj naglasio je značaj potpredsjedničkog mjesta za predstavnike nacionalnih manjina.

On je kazao da će taj politički subjekat podržati izmjenu Poslovnika i izbor Nurkovića za potpredsjednika, iako je, kako je naveo, BS ranije imao negativan stav prema njihovim kandidatima.

„Mi iz Albanskog foruma želimo da doprinosimo iskrenoj saradnji manjina, ali i svih građana i naroda, uz obostrano uvažavanje“, rekao je Camaj.

Poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić kazao je da su stvari krajnje jasne na današnjoj sjednici, dodajući da je siguran da će građani kazniti ponašanje parlamentarne većine.

„Svaki put kad pomislimo da smo dotakli dno mi se uvjerimo da unižavanju institucija od strane parlamentarne većine nema kraja“, rekao je Adžić.

Prema njegovim riječima, parlamentarna većina je u kratkom periodu pokazala svoj karakter.

„Vjerujem da je građanima jasno da je sve ono što su im obećavali u suštini bila dimna zavjesa za uhljebljavanje i pribavljanje privilegija za one kojima su vjerovali i kojima su dali glas“, kazao je Adžić.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović kazao je da je jasno da ta partija neće podržati izmjene Poslovnika.

On je rekao da, ako Vlada ima sedam potpredsjednika, može i Skupština sedam, osam.

„Nijesu u pravu opozicione kolege kada kažu da ovo loše utiče na ekonomiju Crne Gore, mislim da dobro utiče, jer danas najtraženiji artikl na crnogorskom tržištu je dobra, komforna kožna stolica“, naveo je Vuksanović.

