Usvojen zahtjev za zaštitu zakonitosti VDT-a za pretresanje broda Jadran

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud usvojio je zahtjev za zaštitu zakonitosti, koji je Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) podiglo protiv rješenja Višeg i Apelacionog suda u predmetu protiv optuženog V.R. i drugih, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

Kako je saopšteno iz VDT-a, utvrđeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud Crne Gore povrijedili zakon u korist okrivljenih.

VDT je podiglo Zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv Rješenja Višeg suda u Podgorici da je zapisnik o pretresanju školskog broda „Jadran” i fotodokumentacija, koja čini njegov sastavni dio, pravno nevaljan dokaz.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti, kako se navodi, podignut je i protiv odluke Apelacionog suda da se, kao neosnovana, odbije žalba Specijalnog državnog tužilaštva na Rješenje Višeg suda u Podgorici.

Iz VDT-a su kazali da je Vrhovni sud u donijetoj presudi konstatovao da se odredba ZKP-a da pretresanju prisustvuju svjedoci, ne odnosi na pretresanje broda i da su nejasni razlozi nižestepenih sudova da je ta odredba prekršena prilikom pretresanja broda Jadran 19. aprila 2019.godine.

Prema njihovim riječima, Vrhovni sud je utvrdio da su nižestepeni sudovi svoje odluke temeljili na tome da je pretresanje broda Jadran izvršeno bez prisustva dva svjedoka.

“Gubeći pri tom iz vida odredbu ZKP-a (član 81.st.6), kao odredbu lex specialis za pretresanje koje se vrši na brodu, u kom slučaju zakonodavac ne normira neophodnost da pretresanju prisustvuju svjedoci (iz čl. 81 st.3 ZKP-a), već samo insistira na neophodnosti da se naredba o pretresanju preda zapovjedniku broda, te da zapovjednik broda ili lice koje on odredi prisustvuje pretresanju”, pojašnjava se u saopštenju.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti, u skladu sa zakonom, VDT podiže protiv pravosnažnih sudskih odluka i protiv sudskog postupka koji je prethodio tim pravosnažnim odlukama ako je povrijeđen zakon.

