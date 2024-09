Usvojen sporazum između Crne Gore i Francuske o nabavci dva patrolna broda

Podgorica, (MINA) – Skupština je danas usvojila sporazum između vlada Crne Gore i Francuske o saradnji u domenu odbrane sa Tehničkim aranžmanom između ministarstava odbrane dvije države o nabavci dva patrolna broda za Crnu Goru.

Taj sporazum su podržala 43 poslanika.

Raspravi u Skupštini prisustvovao je i ministar odbrane Dragana Krapović koji je rekao da se saradnja Francuske i Crne Gore u oblasti odbrane, prije svega, zasniva na saradnji mornarica.

„U cilju nastavka jačanja saradnje dvije države zaključen je sporazum između vlada Crne Gore i Francuske o saradnji u domenu odbrane”, istakao je Krapović i dodao da postoji potreba države da zaštiti svoje interese na moru, prenose Vijesti.

Krapovć je rekao da su dosadašnji prioriteti u razvoju Vojske Crne Gore (VCG) i ograničena budžetska sredstva pomjerila fokus razvoja mornarice u prethodnim godinama i dodao da su plovna sredstva uglavnom građena 80-tih godina prošlog vijeka.

„Novi patrolni brodovi bi trebalo da posjeduju sposobnost za izvođenje specifičnih operacija na moru kao što su zaštita nacionalnih interesa na moru, kontrola pomorskog saobraćaja, zaštita pomorskih snaga kao i vojne operacije na moru“, kazao je Krapović.

On je dodao da je formirana radna grupa koju su činili predstavnici ministarstava finansija i odbrane koja je istraživala tržište ivodila razgovore sa kompanijama od kojih su se potencijalno mogli kupiti patrolni brodovi, i da je ponuda firme Keršiš najbolje zadovoljavala zahtjeve.

Krapović je napomenuo da francuska strana posreduje između Crne Gore i brodogradilišta, a da vrijednost nabavke brodova neće iznositi više od 120 miliona EUR.

