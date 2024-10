Ustavni sud: Obustavlja se izručenje Do Kvona

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud Crne Gore obustavio je proces izručenja južnokorejskog državljanina Do Kvona Hejonga do donošenja konačne odluke.

Vrhovni sud utvrdio je ranije da su ispunjeni uslovi za izručenje Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Koreji i odlučio da predmet preda ministru pravde Bojanu Božoviću radi odlučivanja o dozvoli izručenja.

Ustavni sud je na današnjoj sjednici usvojio zahtjev za obustavu izvršenja.

“Obustavlja se izvršenje presude Vrhovnog suda Crne Gore, Kzz. br. 12/24, od 19. septembra i postupak odlučivanja o dozvoli izručenja podnosioca ustavne žalbe D.H.K., do donošenja konačne odluke Ustavnog suda”, navodi se u saopštenju sa sjednice.

Rješenje o obustavi izručenje Ustavni sud je donio jednoglasno.

