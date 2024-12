Uspostavljeno redovno napajanje strujom u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ekipe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) otklonile su kvar i uspostavile redovno napajanje u dijelu Podgorice koji je jutros ostao bez struje zbog ispada kablova.

Iz CEDIS-a je ranije saopšteno da je, zbog ispada kablova, bez struje dio korisnika koji se napajaju iz trafostanice 110/10 kV Podgorica.

Bez struje su bili novi duvanski kombinat, Zetatrans, bulevar Josipa Sladea, Inpek, restoran 13. jul, Uprava prihoda, Ekotoksikološki zavod, Laković i Tehnomax na Zabjelu i oko njih, soliteri “limun” i “pomorandža”, bulevar vojvode Stanka Radonjića i Idea na Tuškom putu.

