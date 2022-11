Uspostaviti modele saradnje radi unapređenja javnih usluga

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da uspostavi modele saradnje i razmjene iskustava na planu unapređenja kvaliteta javnih usluga, modernizacije i inovacije u javnom sektoru, kazao je ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

Kako je sopšteno iz Ministarstva javne uprave, Dukaj se u Mičigenu sastao sa visokim zvaničnikom države Mičigen, Markom Tisdelom i odbornikom grada Livonije Robom Gjonajem.

Kako je saopšteno, na sastanku je bilo riječi o modalitetima unapređenja saradnje u oblasti sajber bezbjednosti, reforme javne uprave, a posebno digitalne transformacije i profesionalizacije javne uprave.

“Dukaj je istakao da su američka iskustva u oblasti digitalizacije javnih usluga dobar primjer, kao i da u narednom periodu treba uspostaviti modele saradnje i razmjene iskustava na planu unapređenja kvaliteta javnih usluga, modernizacije i inovacije u javnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, sagovornici su ocijenili da postoji značajan prostor za saradnju dvije države i razmjene najbolje prakse i saradnje u mnogim oblastima.

