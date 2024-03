Uručeni sertifikati polaznicima obuke na temu tehnike finansijskih istraga

Podgorica, (MINA) – Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica i američka ambasadorka u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke uručili su sertifikate polaznicima obuke na temu tehnike finansijskih istraga, koju je organizovao Međunarodni program pomoći u obukama o krivičnim istragama (ICITAP).

Iz MUP-a je saopšteno da je obuku vodio Međunarodni tim za obuku za kriminalističke istrage.

Koprivica je čestitao polaznicima obuke i kazao da je uvjeren da će stečena znanja i vještine biti veoma značajne prilikom sprovođenja finansijskih istraga i rasvjetljavanja krivičnih djela u kojima je finansijska dobit glavni motiv.

„Snaža podrška Ambasade Sjedinjenih Američkih Država MUP-u je veoma značajna, posebno u domenu snaženja kapaciteta, kako kroz obuke i usavršavanje službenika, tako i kroz vrijedne donacije, koje značajno doprinose unapređenju materijalno – tehničkih uslova rada i modernizaciji sistema bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tom obukom crnogorski istražitelji ojačani sofisticiranim znanjima o istražnim tehnikama finansijskog kriminala i forezničkog računovodstva.

Rajnke je, kako je saopšteno, još jednom istakla snažnu podršku Crnoj Gori u njenim naporima u cilju jačanja vladavine prava i unapređenja kapacitete u borbi protiv korupcije i transnacionalnog organiziranog kriminala.

