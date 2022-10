Ursula fon der Lajen danas u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen boraviće danas u Crnoj Gori, u okviru regionalne posjete Zapadnom Balkanu.

Iz delegacije Evropske unije u Podgorici je saopšteno da će se Fon der Lajen sastati u Vili Gorica sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

Nakon sastanka, biće održana zajednička konferencija za medije Fon der Lajen i Đukanovića.

Predsjednica EK zatim će se sastati sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem.

“Nakon sastanka, ona će posjetiti elektroprenosni objekat u Podgorici koji je dio Transbalkanskog koridora za prenos električne energije”, kaže se u saopštenju.

