URA: Spajić sopstvene greške pokušava da zamaskira manipulacijama i neistinama

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić sopstvene greške pokušava da zamaskira jeftinim manipulacijama i neistinama, smatraju u Građanskom pokretu URA.

Spajić je ranije rekao da prethodna Vlada, koja je potpisala Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete nije stvorila preduslove da se obećano ispuni kao i da je neophodno donijeti dugoročna rješenja za sve otvorene probleme u prosvjeti.

„Konfuzni Spajić se nakon 40 dana rada guši u sopstvenim obećanjima“, kaže se u saopštenju URA-e.

Oni su naveli da, nakon što je za svoj kabinet i Generalni sekretarijat Vlade, Spajić povećao izdatke za 2,1 milion EUR, paralelno sa tim je zaboravio da budžetom za narednu godinu predvidi propisano uvećanje plata prosvjetarima od deset odsto.

Iz URA-e pitaju zašto Spajić nije tokom današnjeg sastanka Sindikatu prosvjete rekao da je na njihovoj strani „već kad se uplašio njihovog najavljenog protesta zbog jasne prevare i neispunjavanja odredbi Granskog kolektivnog ugovora“.

„Sada već uobičajeno, Spajić sopstvene greške pokušava zamaskirati jeftinim manipulacijama i neistinama“, kazali su iz URA-e.

Oni su naveli da je prethodna Vlada značajno povećala plate zaspolenima u prosvjeti, ugovorila nastavak povećanja na početku iduće godine, ostavila stabilne javne finansije, a time i mogućnost realizacije istog.

Iz URA-e su rekli, da to što je Spajić zaboravio na prosvjetu, sasvim je drugačija vrsta problema od onog koji on navodi kao ključan.

