URA: Spajić manipuliše i iznosi neistine

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić nastavio je sa komičnim nastupima koje su u krajnjoj suprotnosti sa istinom, kazali su iz Građanskog pokreta URA.

Iz URE su, komentarišući navode Spajić na današnjoj konferenciji za novinare, rekli da je on pokušao ubijediti javnost da su ga na njegovo putovanje u Sen Trope fotografisale organizovane kriminalne grupe.

“Iako su se svi građani uvjerili u to da su fotografije i snimke bahaćenja sa dnevnih žurki u Sen Tropeu objavili prijatelji sa kojima je putovao i sve to podijelili na društvene mreže”, naveli su iz URA-e.

Oni su dodali da je Spajić “pogubio konce”, nastavio da iznosi neistine, manipuliše i istovremeno zasmijava javnost.

“Tako je u moru svojih obećanja danas naveo i da će građani u narednim godinama od Podgorice do Beograda putovati za tri sata, a do Prištine za čak 90 minuta, što je zasmijalo svakog ko racionalno razmišlja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Spajić ovoga puta nije saopštio kada će ispuniti ta data obećanja i koliko će ona koštati.

Iz URA-e su rekli da je Spajić, usljed nemogućnosti da isprati rezultate u ekonomiji, danas još jednom dokazao svoju opsesiju 43. Vladom Dritana Abazovića, neodgovorno pravdajući inflaciju i previsoke cijene osnovnih životnih namirnica, nemajući osjećaja za obične građane.

Oni su pozvali Spajića da, poput poslanika Pokreta Evropa sad (Vasilija) Čarapića, što više izlazi u javnost.

“To je najbolji način da sebi sroza i ovo malo podrške što mu je ostalo, baš kao i autoritet, kojeg odavno više nema”, zaključili su iz Građanskog pokreta URA.

