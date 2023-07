URA: SDT da nastavi do vrha kriminalne piramide

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA pozdravio je akciju hapšenja bivšeg direktora Uprave policije (UP) Veselina Veljovića, navodeći da ohrabruju Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da nastavi u tom smjeru sve do vrha kriminalne piramide.

Veljović je uhapšen jutros, u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja, zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog polozaja i krijumčarenje.

Iz GP URA su kazali da se time još jednom potvrđuje sve ono što ta stranka i njen lider Dritan Abazović govore u posljednjih godinu.

“Ohrabrujemo tužilaštvo da nastavi u ovom smjeru sve do vrha kriminalne piramide koja je ojadila Crnu Goru u protekle tri decenije”, kaže se u saopštenju URA-e.

Iz te partije su naglasili da su, za razliku od nekih političkih partija i pojedinaca, izričito protiv selektivnosti kada je borba za pravdu u pitanju.

“Svi koji su se ogriješili o zakone naše države moraju izaći pred lice pravde”, poručili su GP URA.

Oni su poručili da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije nema alternativu.

“Ako želimo da živimo u državi pravde, jakih institucija, slobode, prosperiteta i postanemo nova članica Evropske unije”, dodaje se u saopoštenju.

