URA: Neprihvatljivo prisustvo Mandića u izbornom štabu SNS-a

Podgorica, (MINA) – Prisustvo predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića u izbornom štabu Srpske napredne stranke (SNS) je neprihvatljivo, ocijenili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz te partije su kazali da je neprihvatljivo da Mandić, kao predsjednik Skupštine Crne Gore i predstavnik svih poslanika i građana, boravi u izbornom štabu bilo koje partije druge države.

Iz GP URA su u saopštenju naveli da odgovornost za taj događaj snosi premijer Milojko Spajić, od kojeg javnost očekuje da se izjasni tim povodom.

“Mandić pokriva drugu najznačajniju funkciju u novoj većini odmah iza premijera i nedopustivo je da predstavnici Spajićeve vlasti na takav način unižavaju Skupštinu, državu Crnu Goru i njene građane”, rekli su iz URA-e.

Kako su naveli, Mandić je predsjednik Skupštine, koji predstavlja Crnu Goru i njene građane različitih političkih uvjerenja i njegovo učešće na konferenciji za medije SNS-a, povodom rezultata parlamentarnih izbora u Srbiji, nije državničko ponašanje i zahtijeva izvinjenje, kako poslanicima, tako i svim građanima.

