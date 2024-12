URA: Nećemo biti dio političkog licemjerstva i trgovine foteljama

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA neće biti u novoj vlasti u Podgorici, jer, kako su poručili iz te stranke, ne žele da budu dio političkog licemjerstva i trgovine foteljama.

Koalicije Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata pregovaraju o formiranju nove vlasti sa Pokretom za Podgoricu, koji je na podgoričkim izborima nastupio zajedno sa URA-om.

Iz podgoričkog Odbor URA-e saopšteno je da već mjesec jasno iznose stav – platformu sa najboljim planovima, projektima i kadrovima za kvalitetnu vlast u Podgorici, koja bi ispunila volju većine građana izraženu na izborima.

Oni su kazali da od tih principa nijesu odstupili ni milimetar.

“Nama ne pada na pamet da jedan dan govorimo kako je aktuelna vlast antievropska, anticrnogorska i protivustavna, a da već sjutradan sa njima pregovaramo za još neku fotelju. Takvo ponašanje nije i nikada neće biti dio naše politike”, kaže se u saopštenju URA-e.

Iz te partije su rekli da svakog njihovog birača mogu da pogledaju u oči.

“Naš zahtjev da gradonačelnik Podgorice bude Luka Rakčević smatramo potpuno opravdanim”, dodaje se u saopštenju.

Iz URA-e su rekli da mandati sa njihove liste ne mogu pripadati onima koji su ih tokom kampanje napadali i podmetali afere, dok su obećavali biračima da neće sarađivati s njima.

URA, kako su kazali, nikada neće biti krpa Andrije Mandića ili bilo kog drugog političara koji urušava Crnu Goru i njene institucije.

“Ako se neko uplašio retrogradne politike, botova DF-a i PES-a, ili komentara na društvenim mrežama, onda taj neko ne bi trebalo da se bavi politikom, a kamoli da glumi lidera koji navodno usmjerava procese”, kaže se u saopštenju.

URA, kako se dodaje, prihvataju činjenicu da je politička scena u Crnoj Gori prepuna licemjerstva, kukavičluka i prevara.

“U takvom ambijentu privilegija je i obaveza biti u opoziciji, a ne kompromitovati principe”, dodaje se u saopštenju.

U URA-i vjeruju da građani jasno razumiju šta se dešava, kako u Podgorici, tako i u cijeloj Crnoj Gori.

“URA ostaje jedina istinska građanska opcija koja se bori za kvalitativne promjene. Nastavljamo našu borbu protiv kriminala, nacionalizma i populizma, bez kompromisa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, vrijeme je već pokazalo ispravnost odluka URA-e.

“A neki će ubrzo zažaliti što nijesu djelovali kad su mogli i što su ćutali kad su morali govoriti. Istorija takvima ne prašta”, zaključuje se u saopštenju.

