URA: Članica BS kontrolisala ko izlazi na glasanje

Podgorica, (MINA) – Član biračkog odbora Građanskog pokreta (GP) URA prekinuo je glasanje na biračkom mjestu broj 32 u Rožajama jer je članica biračkog odbora iz Bošnjačke stranke (BS) posjedovala birački spisak i kontrolisala ko izlazi na glasanje, saopšteno je iz tog GP.

Kako je saopšteno iz URA-e, članica biračkog odbora je u rodbinskim vezama sa predsjednikom BS.

“Aktivisti URA-e preko puta biračkog mjesta “M. Pećanin” u jednom poslovnom objektu naišli su na grupu ljudi koji kontrolišu izlaznost i glasanje”, navodi se u saopštenju.

Iz URA-e su kazali da su o slučaju obavijestili policiju.

