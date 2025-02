Uprava policije: Okupljanje u Podgorici prošlo bez incidenata

Podgorica, (MINA) – Neprijavljeno javno okupljanje grupe građana održano večeras u Podgorici, na mostu Blaža Jovanovića, proteklo je mirno, bez narušavanja javnog reda i mira i bilo kakvih incidenata, uz poštovanje prava na slobodu izražavanja i mirno okupljanje, kazali su iz Uprave policije.

Neformalna grupa studenata „Kamo Śutra“ blokirala je večeras most Blaža Jovanovića u Podgorici tražeći smjene čelnika bezbjednosnog sektora Danila Šaranovića i Alekse Bečića zbog tragedije na Cetinju od 1. januara, kada je Aco Martinović ubio 13 osoba.

Iz Uprave policije pozvali su učesnike da tokom eventualnih sličnih okupljanja postupaju u skladu sa zakonom, vodeći posebno računa da nenajavljenim blokadama saobraćajnica mogu ugroziti svoju i bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju.

“Uprava policije ostaje posvećena obezbjeđenju javnog reda i mira i primjeni svih zakonskih mjera u cilju zaštite prava građana, očuvanja bezbjednosti i izgradnje sigurnog okruženja za sve”, kaže se u saopštenju.

