Uprava policije: Dezinformacija da se na Cetinju desilo ubistvo

Podgorica, (MINA) – Pojedini crnogorski mediji dobili su anonimne dojave da je na Cetinju izvršeno ubistvo, saopštili su iz Uprave policije i naglasili da je u pitanju dezinformacija.

“Povodom podnesenih anonimnih dojava i obavještenja pojedinim medijskim kućama da je na Cetinju izvršeno krivično djelo protiv života i tijela, obavještavamo javnost i građane Cetinja da je Uprava policije utvrdila da je riječ o dezinformacijma”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici cetinjske policije pronašli i obavili razgovor sa osobama koje se pominju u anonimnoj dojavi medijima, odnosno koje su navodno bile predmet teškog krivičnog djela.

“Radi objektivnog informisanja građana Cetinja, a u cilju sprečavanja širenja panike koja je nastala plasiranjem ove informacije, još jednom obavještavamo građane Cetinja i cijele Crne Gore da je riječ o dezinformaciji”, kazali su iz policije.

Oni su apelovali na građane da sve informacije vezane za aktivnosti policije, bezbjednosne situacije ili druge važne događaje, potraže isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

“Pozivom na broj 122, osim što možete prijaviti događaje, možete se informisati i o bezbjednosnoj situaciji ili eventualnim bezbjednosnim rizicima u vašem okruženju”, istakli su iz Uprave policije.

Kako su dodali, informacije koje se šire putem nezvaničnih izvora ili medija mogu izazvati nesporazume i nepotrebnu paniku.

“Samo odgovornim odnosom doprinosimo zajedničkoj bezbjednosti”, zaključuje se u saopštenju.

