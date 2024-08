Upozorenje MUP-a: Narednih dana nestabilno vrijeme, moguće vremenske nepogode

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se narednih dana očekuju nestabilne vremenske prilike, a ponegdje su moguće i vremenske nepogode, upozorili su iz Direktorata za zaštitu i spašavanje i pozvali sve učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da podignu nivo operativne spremnosti.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Direktorat je to upozorenje izdao na osnovu informacija dobijenih od Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.

„Sa sjeverozapada i zapada se otvara visinska dolina, a u ponedjeljak se iznad Apeninskog i Balkanskog poluostrva formira ciklon uz priliv hladnijeg i vlažnijeg vazduha“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se u nedjelju u popodnevnim i noćnim satima, a naročito tokom ponedjeljka, očekuju nestabilne vremenske prilike.

„Na teritoriji Crne Gore u pojedinim mjestima očekuje se obilnija količina kiše za kratak period, takođe je moguć i buran razvoj grmljavinskih oblaka sa uslovima za lokalnu pojavu vremenskih nepogoda praćenih gradom“, kazali su iz MUP-a.

Kako su naveli, pored kiše, u zoni grmljavinskih oblaka, moguć je i jak, na udare i olujni vjetar.

„Dakle, višednevni toploti talas se završava sjutra, a naredna dva-tri dana povremeno kiša, a lokalno mogući i jaki grmljavinski procesi praćeni olujnim vjetrom“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su upozorili da su, kao posljedica obilnije kiše, lokalno mogući kratkotrajni problemi sa obilnom količinom vode – flashflood efekti, posebno u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje presjecaju planinske kosine.

Takođe je, kako su naveli, kratkotrajno je moguće otežano funkcionisanje redovnih aktivnosti.

„Direktorat za zaštitu i spašavanje ostaje u stalnom kontaktu sa svim relevantnim službama kako bi se adekvatno odgovorilo na sve eventualne posljedice vremenskih nepogoda“, kazali su iz MUP-a.

Oni su apelovali na građane da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu.

„Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a poslao je navedeno upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti“, dodaje se u saopštenju.

