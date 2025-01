UP: Policijski službenici postupili pravovremeno u odnosu na sve prijave

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva postupili su pravovremeno u odnosu na svaku podnijetu prijavu, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Oni su to kazali reagujući na navode određenih političkih subjekata u vezi sa postupanjem policije u Budvi, a tokom sjednice Skupštine opštine (SO).

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su u odnosu na svaku pojedinačnu podnijetu prijavu ovom Odjeljenju, kao i javno iznesenim stavovima pojedinih lica u Budvi, postupili pravovremeno i sa istima upoznali nadležnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, mjere i radnje po pomenutim prijavama su u toku i o svim detaljima se obavještava nadležni državni tužilac.

Iz UP su istakli da su netačne informacije objavljene u pojedinim medijima u kojima se navodi da su iz Podgorice u Budvu upućene dodatne policijske snage.

„Sve aktivnosti u Budvi prate, analiziraju i preduzimaju službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Budva, kako u odnosu na trenutku bezbjednosnu situaciju, tako i u odnosu na podnesene prijave – neselektivno, transparentno i isključivo po zakonu i uz konsultacije sa nadležnim tužilaštvom“, kaže se u saopštenju.

Iz UP su naglasili da Opština Budva ima formiranu Unutrašnju službu zaštite, koja, kako su naveli, u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ima propisana ovlašćenja kada je riječ o zaštiti prostora koji obezbjeđuje.

To, kako su pojasnili, uključuje i kontrolu pristupa i utvrđivanja identiteta lica u štićenom prostoru, u ovom slučaju objektu SO Budva.

