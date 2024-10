Unaprijediti politike za uspješan odgovor na izazove u sajber bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Današnji sajber ambijent upozorava da je neophodno na svim nivoima podići svijest i unaprijediti politike za uspješan odgovor na buduće izazove, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, on je to rekao na konferenciji „Povezivanje tačaka u sajber bezbjednosti: dinamika iza strategije sajber odbrane“, na kojoj je govorila i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

“Današnji sajber ambijent nas upozorava da moramo na svim nivoima podići svijest i unaprijediti politike za uspješan odgovor na buduće izazove“, naveo je Dukaj.

On je kazao da je Crna Gora na svom primjeru, 2022. godine kada je došlo do velikog sajber napada na državnu informatičku infrastrukturu, naučila tu važnu lekciju.

„U utorak je na Zakonodavnom odboru bio zakon o informacionoj bezbjednosti, koji pripremamo već duže vrijeme. Nedostaje još manji dio obaveznih procedura da se taj zakon konačno donese i da počne da se primjenjuje“, rekao je Dukaj.

On je ponovio da je Crna Gora prva zemlja Zapadnog Balkana koja je u taj zakon transponovala direktivu NIS, koja je usvojena ove godine.

Kako je kazao, kroz Zakon se omogućava osnivanje Agencije za sajber bezbjednost, koja će imati status državne agencije i za svoj rad odgovarati Vladi.

Dukaj je naveo da je pri Ministarstvu formiran Vladin CIRT, koji djeluje i kao bezbjednosno-operativni centar (G-SOC) u režimu 24/7/365, i preduzima aktivnosti na planu edukacije zaposlenih u javnoj upravi.

“U cilju ostvarivanja šire saradnje i edukacije napravljen je i važan iskorak osnivanjem, zajedno sa partnerima, Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) sa sjedištem u Podgorici. Sve navedeno je rezultat pažljive analize i strateškog pristupa građenju sajber ekosistema Crne Gore“, rekao je Dukaj.

Konferenciju „Povezivanje tačaka u sajber bezbjednosti: dinamika iza strategije sajber odbrane“ organizovao je Trellix, američki lider u sajber bezbjednosti.

