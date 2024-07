Uljarević: Otkazivanje posjete Mišela poruka sa najvišeg nivoa EU

Podgorica, (MINA) – Otkazivanjem posjete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela poslata je poruka da lideri država članica Evropske unije (EU) nemaju konsenzualno minimalno povjerenje u vlasti u Crnoj Gori, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Ona je za Antenu M rekla da premijer Milojko Spajić i predsjednik Skupštine Andrija Mandić nijesu prvi na Zapadnom Balkanu, a ni u Crnoj Gori, čija se “kameleonska” politika brzo razotkrila.

“Ali je ovdje najveći problem što ćemo zbog njihove neodgovornosti – plaćati svi kao društvo”, rekla je Uljarević.

Ona je navela da se, nažalost, prebrzo dokazalo ono na šta je kritički orijentisan dio civilnog društva ukazivao – parlamentarna većina i Vlada nijesu bili iskreni u svom opredjeljenju da dinamiziraju proces EU integracija Crne Gore.

“Oni su samo zloupotrijebili do sad nezabilježenu političku volju EU i država članica da Crnu Goru “pogura” naprijed kako bi sama EU pokazala da ima fokus na Zapadni Balkan i da je politika proširenja revitalizovana”, rekla je Uljarević.

Kako je navela, na težinu otkazivanju posjete Mišela ukazuje njegova pozicija nekog ko daje politički pravac djelovanja EU, jer on predstavlja šefove država ili vlada članica EU.

“Ovim je nedvosmisleno poslata poruka da, samo nekoliko dana nakon što je Crna Gora dobila IBAR, lideri država članica EU nemaju više konsenzualno minimalno povjerenje u vlasti u Crnoj Gori”, rekla je Uljarević.

Ona je kazala da je, izbjegavanjem da se vidi sa poslanicima koji su izglasali Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, Dahau i Mathauzenu, i sa premijerom koji živi u naivnom uvjerenju da može sjedjeti istovremeno na istočnoj i zapadnoj stolici, poslata poruka sa najvišeg nivoa EU.

Uljarević je istakla da je poslata poruka da postoji granica do koje se mogu tolerisati nedorasle balkanske političke igre i da se ta granica prešla.

“Ta Rezolucija je pokazala licimjerstvo ne samo prema žrtvama, kojih su se naprasno sjetili nakon usvajanja UN Rezolucije o Srebrenici, nego i prema makar dvije države članice EU – Hrvatskoj i Njemačkoj”, smatra Uljarević.

Ona je kazala, da je Njemačka primjer države koja se dosljedno, posvećeno i kontinuirano suočava sa svojom prošlošću, koja je procesuirala ratne zločina, plaćala reparacije i uspostavila kulturu sjećanja iz poštovanja prema žrtvama i kao preventivni mehanizam kako se te strahote ne bi više ponovile.

Na drugoj strani, kako objašnjava, hrvatske vlasti ne spore genocid u Jasenovcu niti slave koljače koji su u njemu sprovodili te zločine, već se svake godine odaje počast žrtvama u Jasenovcu na najvišem državno nivou.

Uljarević je ocijenila da je glupo uvjerenje to što neko u Crnoj Gori misli da zarad interesa onih koji državi ne žele napredak i sticanja kod njih nekih poena može da izigrava moralnog žandarma Njemačkoj i Hrvatskoj, a da se pri tom ista ekipa nije suočila ni sa jednim ratnim zločinom koji je počinjen 90-ih u Crnoj Gori i u ime Crne Gore van njenih granica.

Kako je navela, bilo je jasno svima koji su proces dobijanja IBAR-a analitički i objektivno posmatrali da je politička volja EU bila motor u prethodnom period, a da su vlasti samo plivale na tom talasu.

“Pri čemu je svako iz parlamentarne većine i Vlade, ko je bio u mogućnosti, tu ugradio neke svoje partikularne interese a sve suprotno javnom i državnom interesu Crne Gore”, istakla je Uljarević.

IBAR je, prema njenim riječima, vlastima trebao da posluži kao smokvin list kako bi se iza navodnog evropejstva i posvećenosti evropskim standardima i najboljim praksama sakrila neodgovorna politika u službi autokratskog lidera iz regiona koji je već ozbiljan problem za čitav region.

Kako je rekla, to je poslužilo da bi se priklrilo i urušavanje digniteta ionako krhkih institucija i zloupotreba javnih resursa, klerikalizacija, politički revizionizam i radikalizacija.

“Umjesto da se odmah krenulo u građenje sinergije oko načina da se ispune završna mjerila za poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, i da se napravi jasan akcioni plan kako to postići, vladajuća parlamentarna većina je IBAR pretvorila u hod ka najopasnijem putu – Ibarskoj magistrali”, smatra Uljarević.

Ona je zaključila da to dovodi u pitanje i dalju funkcionalnost deblokade procesa evropskih integracija od prije neki dan.

