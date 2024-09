Ulcinjanin osumnjičen da je novac od pazara potrošio na kocku

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv S.P. (31) iz tog grada osumnjičenog za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je S.P. osumnjičen da je neovlašćeno prisvojio dvije hiljada EUR od prometa iz marketa u Ulcinju, u kojem je zaposlen.

Iz policije su kazali da su iz marketa prijavili da je njihovom zaposlenom S.P. iz otključanog automobila ukraden novac od prometa.

„Preduzimanjem operativnih i drugih mjera i radnji na terenu, te nakon prikupljenih obavještenja o navedenom događaju, policijski službenici došli su do saznanja da je zaposleni u marketu, S.P. iz Ulcinja, neovlašćeno prisvojio novac pomenutnog marketa”, navodi se u saopštenju.

S.P. je, kako se dodaje, taj novac upotrijebio za igre na sreću.

Iz Uprave policije su kazali da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju po čijem je nalogu protiv S.P. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

